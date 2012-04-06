30% літніх українців не отримують жодної допомоги ні від родичів, ні від держави

30% літніх недієздатних українців не отримують жодної допомоги ні від родичів, ні від держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні головний геронтолог Міністерства охорони здоров’я України Віра Чайковська на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я.

За її словами, кожна літня людина в Україні має одночасно 4-5 хронічних хвороб, кожна друга потребує лікування, кожна третя потребує стаціонарного лікування (а це при тому, що лікарняних ліжок не вистачає).

Щодо людей 70 років і старше, В.Чайковська зазначила, що кожен четвертий з цієї вікової групи, не може самостійно вийти за межі свого помешкання, надто у зимовий період. «Серед усіх пенсіонерів - 10% до 12-13 разів на рік викликають швидку допомогу. 82 % щоденно приймають лікарські препарати, 73% літніх людей потребують допомоги стоматологічної, ортопедичної медичної допомоги, кожен п’ятий не може самостійно помитися, зробити інші гігієнічні процедури», - зазначила фахівець.

Вона наголосила, що збільшується також кількість людей 80 років і старше. «ООН запропонувала називати цей вік – населенням четвертого віку. Серед таких людей в Україні 20% потребують психіатричної допомоги, тому має розвиватися геронтопсихіатрія», - зауважила В.Чайковська.

Довідка УНІАН. 7 квітня у світі відзначається Всесвітній день здоров`я на честь річниці створення Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) в 1948 році. Всесвітній день здоров`я - це глобальна кампанія, яка закликає кожного - від світових лідерів до широких верств населення у всіх країнах - зосередити зусилля на одному завданню охорони здоров`я, що має глобальної вплив.

Тема Всесвітнього дня здоров`я 2012 року - "Старіння і здоров`я" з девізом "Гарне здоров`я додає до життя років". Основна увага звертається на те, як добре здоров`я протягом всього життя може допомогти чоловікам і жінкам похилого віку вести повне і продуктивне життя і робити внесок в життя своїх родин і суспільства.