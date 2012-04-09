В Україні знеструмлено 300 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 300 населених пунктів у шести областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, без електропостачання залишилися у Хмельницькій області 179 населених пунктів, у Чернівецькій – 53, у Вінницькій - 38, у Київській – 20, у Тернопільській – 7, у Житомирській – 3.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.