Щочетвертий українець мешкає в зоні імовірного хімічного зараження

В Україні функціонує більше тисячі підприємств, на яких знаходяться сотні тисяч тонн небезпечних хімічних речовин, тому ризик екологічного лиха зберігається завжди.

Про це в інтерв’ю виданню ZN.UA сказав міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога.

«У країні функціонує трохи більше тисячі об’єктів, на яких використовують або зберігають 275 тис. тонн небезпечних хімічних речовин. Кожен четвертий українець мешкає в зоні можливого хімічного зараження. Дякувати Богові, торік і до сьогодні в Україні не сталося жодної надзвичайної ситуації з небезпечною «хімією», - зазначив міністр.

«Досить сказати, що на більшості підприємств працює обладнання, якому понад 25 років. Виходячи з цієї цифри, високий ризик інциденту може встановити навіть не фахівець», - наголосив він.

За словам В.Балоги, велику проблему також становлять промислові відходи. «З усієї хімічної сировини, яка переробляється, готовою продукцією стає десь 40%. Решта йде у відвали і фактично не утилізується. Наше довкілля занепадає - до екологів не ходи!», - заявив глава МНС.