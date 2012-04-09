Росія допомагала Україні долати інфекційні хвороби - Онищенко

Росія надала Україні технічну допомоги для боротьби з інфекційними захворюваннями.

Про це повідомив на брифінгу у Москві головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН в РФ.

«Ми, Росія, у цій п`ятирічці надавали технічну допомогу, зокрема Україні. Ми закупляли лабораторії і передавали їх Україні, встановлювали їх там», - сказав Г.Онищенко.

За його словами, за цей період в обласних центрах України встановлено 16 лабораторій, які дають можливість діагностувати грип та інші інфекційні захворювання.