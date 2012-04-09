Онищенко пропонує президентам обговорити проблему інфекцій

Росія пропонує Україні обговорити боротьбу зі всіма інфекційними захворюваннями на рівні президентів двох країн у червні в Нижньому Новгороді.

Про це повідомив на брифінгу в Москві головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ми внесли пропозицію, і це зараз активно обговорюється, щоб на рівні президентів наших країн у червні в Нижньому Новгороді обговорити весь комплекс інфекційних захворювань. Таку пропозицію Росія дала», - сказав Г.Онищенко.

За його словами, це питання обговорювалося на рівні президентів Росії і Казахстану.

Г.Онищенко відзначив, що Україна і Казахстан - дві найбільші держави, що межують з Росією.

Як відзначив головний санлікар РФ, на зустрічі в червні передбачається обговорити профілактику СНІДу, туберкульозу та інших небезпечних захворювань.