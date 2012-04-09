Як виявити, чи вживає ваша дитина наркотики

Медики стверджують, якщо вчасно почати лікувати наркозалежність, у людини є шанс вижити. Частіше потрапляють в небезпечну залежність 15-16-річні підлітки. Причини - прагнення бути "як всі" в компанії; бажання випробувати сильні незнайомі відчуття; нудьга, цікавість.

Продавці наркотиків перші порції зазвичай дають безкоштовно - поки не сформується залежність. А вже потім на придбання психотропних препаратів потрібні гроші - наркомани скоюють злочини, самі стають розповсюджувачами наркотичних засобів. Навіть перші пробні дози швидко підпорядковують волю людини - викликають бажання знов і знов "зловити кайф". Спочатку формується психічна залежність від наркотика, а коли приєднується ще і фізична (ломка), людина вимушена приймати наркотик щодня (іноді - неодноразово).

Існують ознаки, по яких можна запідозрити вживання наркотиків. Це особливо важливо для батьків, які хочуть захистити своїх дітей від наслідків наркоманії.

- пропажа з дома грошей, речей; виявлення шприца (голки від нього) або невідомого порошку;

- сліди від ін`єкції на внутрішній стороні передпліччя;

- незвичайне збудження, балакучість, плутана мова; вузькі або розширені зіниці.

При цьому однозначна відповідь про вживання наркотиків дає тільки присутність їх в біорідині - крові або сечі. Наявність або відсутність наркотика визначає спеціальне токсикологічне обстеження в лабораторії наркологічної медекспертизи. По аналізах визначаються доза і вид наркотика, наявність в крові антитіл до препарату. При цьому антитіла до марихуани можуть виявлятися в крові протягом місяця після вживання.

Захистом від наркоманії є любов батьків, рівні довірливі відносини в сім`ї і зайнятість дитини.