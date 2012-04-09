Після 30 років - їжте менше

30 років - важливий етап для людини. За словами директора Державного науково-дослідного центру профілактичної медицини, головного фахівця з профілактичної медицини Мінздоровсоцрозвитку РФ Сергія Бойцова, людям, що переступили цей рубіж, необхідно посилено займатися профілактикою захворювань, пов`язаних зі старінням і віковими змінами.

"Здоров`я - та цінність, яка дана тобі безкоштовно природою. Але резерв цього подарунка - 30 років. А далі треба починати працювати. Якщо впливати на поведінкові фактори ризику, можна убезпечити себе від недуг, що скорочують життя. До них відносяться хвороби системи кровообігу, онкологія , цукровий діабет ", - радить Бойцов.

Експерт пов`язує поведінкові чинники з неправильним, надмірним харчуванням, курінням, відсутністю фізичної активності. Тобто, до 25 років, зазначає Бойцов, людина може їсти стільки, скільки схоче. Правда, це не стосується тих, хто до повноти схильний. А от після 30 років навіть стрункі люди починають набирати вагу.

Притому, згідно з дослідженнями, багато людей і у 50 років дотримуються того ж режиму харчування, що в 18 або 30 років. Але тілу вже потрібно менше. У результаті надлишок вуглеводів і жирів перетворюється на зайві кілограми. Окреме питання - внутрішнє ожиріння в області живота. Через нього підвищується тиск, розвивається атеросклероз і цукровий діабет.

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