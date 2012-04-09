За останню добу в Україні виявлено 72 випадки захворювання на кір

За останню добу в Україні зафіксовано 72 випадки захворювання на кір, повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України.

За оперативними і статистичними даними Держсанепідслужби, найбільша кількість випадків, як і раніше, зафіксована у західних регіонах: у Львівській області – 13, у Закарпатській області – 13, у Тернопільській області – 10, в Івано-Франківській області – 7, у Волинській області – 6. у Рівненській області – 1, у Києві - жодного випадку кору.

З початку року станом на сьогодні загалом на адміністративних територіях України зареєстровано 7194 випадки захворювання на кір.

Протиепідемічні заходи в регіонах, де спостерігається підвищення рівня захворюваності на кір, проводяться у повному обсязі згідно з наказом МОЗ від 17 травня 2005 року № 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором".