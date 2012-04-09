Онищенко: в Росії сири їдять по закону
"Не просто тітка Маша надкусила..."
Завтра фахівці Росспоживнагляду знову вирушать до України для перевірки підприємств, які виготовляють сир.
Про це заявив головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ.
«Завтра туди полетять мої люди і займатимуться далі», - сказав Г.Онищенко.
Він повідомив, що Росспоживнагляд веде переговори безпосередньо з деякими українськими виробниками сирів.
«Вони приїжджають до мене, і з ними ми швидше домовляємося. Навіть після зустрічі в Києві у мене були представники окремих заводів», - сказав він..Онищенко також сказав, що заяви з українського боку про те, що виявлені в РФ українські сири є фальсифікатом і виготовляються російськими виробниками, не мають великого значення.
«Я в це мало вірю, бо немає потреби. Вже не такі у вас розкручені сири, аби їх підробляти як «Боржомі» чи молдавські вина. А якщо це й так, то це твоя проблема – давайте ринок на території Росії цивілізуємо так, що дистриб`ютори займатимуться цим відповідально», - сказав він і додав, що багато хто з цим погоджується.
За його словами, те, що сталося на заводах України, випливає із системних проблем і вимагає гармонізувати вимоги до сирної продукції.
«Наші вимоги до сирів – це закон у Росії, в Україні – це відомчий акт Мінсільгоспу. Різні вагові категорії і відповідно ставлення до них таке», - сказав він.
Г.Онищенко повідомив, що під час поїздки до України його цікавила система контролю за виробництвом сирів.
«У будь-якому продукті в цивілізованій країні, особливо в такому як сир і молоко, в собівартості - до 30% - це внутрішній лабораторний контроль. Не просто тітка Маша надкусила головку сира», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу в Москві Геннадій Онищенко повідомив, що Росспоживнагляд може відкрити в Україні лабораторію для контролю за сирами, що поставляються до Росії.
Нагадаємо, 3 квітня, за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».
Також міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що Росспоживнагляд направить інспекторів для перевірки «Пирятинського сирзаводу» і ТОВ «Прометей», які сукупно реалізують більш як 60% загального обсягу сиру, що експортується до РФ.
Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.
Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще чотирьом українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.