Україна відмовилася від допомоги Росії у придушенні спалаху холери

Україна за наполяганням Міністерства закордонних справ відмовилася минулого року від допомоги російських фахівців для придушення спалаху холери в Маріуполі Донецької області.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це головний санітарний лікар РФ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Я запропонував українським колегам доставити з Ростова – лише 160 км - високопрофесійних фахівців із протичумного інституту, який всі роки свого існування займався профілактикою холери... З міністерством охорони здоров`я ми знайшли спільну мову, і міністр тоді погодився дуже швидко, але потім мені зателефонував і повідомив, що у МЗС є питання, як профілактувати холеру», - сказав головний санітарний лікар РФ.

За його словами, російські фахівці більш підготовлені, ніж їхні українські колеги з Донецької області, оскільки всі архіви зберігаються саме в Ростові.

При цьому Г.Онищенко повідомив, що країни налагодили обмін інформацією і було посилено контроль на спільному кордоні.

Г.Онищенко відзначив, що пізніше українські фахівці стажувались в Росії, де одержали новітні знання з профілактики холери.

«Ми запропонували і на це відгукнулися, оскільки МЗС України тут не брав участь, навчити всіх фахівців із профілактики холери. Зі всіх областей України приїхали фахівці, які безпосередньо займаються холерою, і їх навчили в цьому інституті», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні головний санітарний лікар Росії заявив, що у разі повторення спалаху холери в Україні українсько-російський кордон буде закрито.

Раніше голова Росспождивнагляду заявляв, що холера після реформи епіднагляду в Україні може вийти з-під контролю. Г.Онищенко також висловив стурбованість передачею в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за харчуванням людей.