Україна і Йорданія співпрацюватимуть у галузі фармацевтики

Україна і Йорданія розвиватимуть співпрацю в сферах сільського господарства, хімічної промисловості, фармацевтики, будівництва, металургії, туризму.

Така домовленість досягнута під час другого засідання Спільної українсько-йорданської комісії з торговельно-економічної співпраці, повідомили УНІАН у прес-службі Антимонопольного комітету України.

Засідання пройшло під керівництвом голови Антимонопольного комітету України Василя Цушка і міністра промисловості і торгівлі Йорданського Хашимітського Королівства Самі Гаммо.

Представляючи експортний потенціал українських підприємств, В.Цушко зазначив, що уряд України готовий максимально сприяти створенню умов для йорданських інвесторів.

Зі свого боку йорданська сторона висловила зацікавленість у закупівлі в Україні зерна і металу, експорті фармацевтичної продукції, овочів і фруктів та підвищенні обізнаності українських туристів про оздоровчі можливості йорданських курортів.

Також у рамках роботи комісії відбулася зустріч голови АМК з прем`єр-міністром Йорданії Аун аль-Хасавне. За підсумками переговорів досягнуте взаєморозуміння щодо перспективи створення спільних українсько-йорданських підприємств.

У прес-службі нагадали, що згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України №1084-р від 2 листопада 2011 року, голова АМК очолює українську частку Спільної українсько-йорданської комісії з торговельно-економічної співпраці.