Мобільний флюорограф за два тижні виявив 10 випадків активного туберкульозу

У Києві і Броварах лікарі пересувного флюорографа протягом двох тижнів виявили 10 випадків активної форми туберкульозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Доброчинного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України".

Протягом двох тижнів роботи безплатного пересувного цифрового флюорографа в Києві і Броварах було обстежено 1161 людину. В 14 людей виявлено туберкульоз, серед них у 10 - з активною формою, підкреслили у фонді.

За словами лікарів-рентгенологів, ці люди навіть не здогадувалися про проблеми зі здоров`ям. На підставі флюорографії і висновку лікаря-лаборанта хворі були направлені до районних фтизіатрів за місцем проживання для остаточного встановлення діагнозу і призначення подальшого лікування.

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках реалізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні», яку він реалізує за підтримки Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією, виступив з ініціативою безплатного раннього діагностування захворювання легенів, зокрема туберкульозу. Обстеження здійснювалося на сучасному цифровому рентгенофлюорографічному апараті.

Як повідомила УНІАН керівник відділу адвокації, комунікації і соціальної мобілізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» Марія Маковецька, фонд уже третій рік підряд реалізує проект з обстеження людей за допомогою мобільного флюорографа.

"Скринінговий метод дозволяє виявити підозру на туберкульоз і є ефективним у місцях скупчення представників «груп ризику» - на вокзалах, автовокзалах, ринках. З метою виявлення туберкульозу в цих групах наш флюорограф працював на Південному залізничному вокзалі, Центральному автовокзалі, ринку «Троєщина», Главпочтамті. Виявлення навіть однієї людини з активною формою туберкульозу - вже досягнення, оскільки за умови лікування, його рідні, оточуючі, співробітники знаходяться в безпеці. Зменшення кількості нових випадків захворювання, мотивація до завершення лікування хворих н7а туберкульоз і безпека оточуючих - головні завдання нашої програми», - зазначила М.Маковецька.

У фонді також нагадали, що в Україні працює безплатна гаряча лінія з питань туберкульозу – 080-050-30-80.