Розроблено Концепцію щодо психіатричної допомоги дітям

Міністерство охорони здоров’я розробило Концепцію вдосконалення психіатричної допомоги дітям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ, зазначивши, що концепцію розроблено на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року "Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні".

Метою реалізації Концепції є вирішення актуальних завдань у сфері охорони психічного здоров`я дітей, забезпечення реалізації прав та законних інтересів неповнолітніх при наданні їм психіатричної допомоги, вдосконалення порядку її надання.

В Концепції зазначається, що психіатрична допомога дітям не є звичайною формою спеціалізованої медичної допомоги. Вона є важливим напрямком соціальної політики держави, зокрема, спрямованим на реалізацію прав та законних інтересів дітей з особливими потребами, їхню інклюзію до суспільства. Запровадження профілактичних програм, спрямованих на охорону психічного здоров`я дітей, вимагає координації дій закладів, що надають психіатричну допомогу, закладів освіти, соціальних служб, правоохоронної системи.

У Концепції проводиться аналіз показників психічного здоров`я дитячого населення України, визначення найбільш соціально-значущих розладів психіки та поведінки, а також обґрунтовується необхідність вдосконалення психіатричної допомоги дітям та визначаються шляхи її реформування.

Серед напрямків реформування передбачено проведення заходів, що унеможливлюють порушення прав дітей при наданні їм психіатричної допомоги, порушення прав дітей з особливими потребами та психічними розладами при наданні їм загально медичної допомоги, соціальних та освітніх послуг. Також передбачено вирішення як суто медичних, так і соціальних питань. Зокрема, вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям: перерозподіл ресурсів між екстреною (невідкладною), первинною, вторинною (спеціалізованою) та третинною (високоспеціалізованою) психіатричною допомогою. А також налагодження міжсекторальної взаємодії з питань охорони психічного здоров`я дітей закладів Міністерства охорони здоров`я, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розробка та впровадження спеціальних профілактичних програм для навчальних закладів, що сприятимуть зміцненню психічного здоров`я учнів, розробка та впровадження регіональних програм інтеграції дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами та дітей з психічними розладами в наявні загальні заклади системи освіти та професійної підготовки.

З метою вивчення та врахування думки громадськості, Концепція вдосконалення психіатричної допомоги дітям розміщена для обговорення на офіційному веб-сайті МОЗ України.