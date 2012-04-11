Білоруські продукти безпечні - Порошенко

Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко сподівається, що найближчим часом експорт білоруської молочної продукції в Україну буде відновлено

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Він зазначив, що на сьогоднішній день продукція білоруських виробників є безпечною для споживання, проте необхідно вирішити деякі питання лабораторних досліджень цієї продукції в Білорусі.

«Сумнівів у безпеці молочних продуктів (із Білорусі – УНІАН) не існує. Були знайдені деякі сліди (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів) – УНІАН) у зимовий період. Позиції, які змусили українську сторону вдатися до цих заходів. Я впевнений, що найближчим часом ці питання будуть вирішені», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що за підсумками переговорів із білоруською делегацією підписано протокол щодо вирішення ситуації.

«Цей протокол передбачає абсолютно конкретні й практичні кроки, які білоруська сторона робить для необхідності забезпечення відповідних лабораторних аналізів молочної продукції для поставок на ринок України», - сказав П.Порошенко.

При цьому він зазначив, що Білорусь для України є надійним торговим партнером.

Нагадаємо, 5 квітня прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що рішення про відновлення імпорту білоруської м`ясомолочної продукції в Україну буде ухвалено після проведення відповідної експертизи українськими фахівцями.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 березня тимчасово призупинила ввезення на свою територію з Білорусі тварин, а також м`ясної продукції через побоювання поширення африканської чуми свиней (АЧС).

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово призупинено ввезення білоруського молока й молочних продуктів.