Торги із закупівлі ліків для хворих на гемофілію почнуть сьогодні

Торги із закупівлі ліків для хворих на гемофілію розпочинаються з сьогоднішнього дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила віце-прем`єр-міністр - міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова.

«Ми сьогодні відкриваємо всі торги. Щодо гемофілії, ми найближчим часом почнемо закупати ці ліки. Тендерні процедури визначені. Люди подали документи для того, щоб брати участь у тендерах. Отже, гемофіліки не залишаться без ліків, як і будь-яка інша категорія хворих», - сказала Р.Богатирьова.

На запитання журналістів, що вона робитиме з граблями, які їй принесли представники людей, які живуть зі смертельно небезпечними хворобами, Р.Богатирьова сказала, що «граблі треба використовувати для того, для чого вони зроблені. Працюватимемо в городі».

Як повідомлялося, представники людей, які живуть зі смертельно небезпечними хворобами, такими, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гемофілія, рак тощо, звернулися до Р.Богатирьової з вимогою не затягувати тендерні процедури на закупівлю життєво важливих ліків, адже це може призвести до летальних наслідків.

Активісти громадських організацій принесли на прес-конференцію для міністра охорони здоров`я граблі, на яких було позначено крайній термін тендеру на закупівлю ліків, - 20 квітня і «дедлайн» терміну, коли ліки мають бути доставлені до лікарень - 31 серпня.