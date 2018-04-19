Весна - час очистити печінку від шлаків і токсинів

Пора почистити пір`їнки – так зазвичай говорять жінки навесні, коли хочеться здригнутися, оновитися, привести себе в порядок. Вони відправляються... у перукарню, до косметолога, в масажний салон. Але оновлення весною потребує не тільки наша зовнішність, але і весь організм, зокрема печінка.

У печінки багато «справ». Вона бере участь в процесах травлення, запасає для нашого організму вітаміни, бере участь в процесах кровотворення, регулює ліпідний і вуглеводний обмін, синтезує гормони і ферменти. У її «обов`язки» входить підтримка близько 70 життєво важливих функцій. Одна з найголовніших – знешкодження отрут і алергенів. Саме печінка першою бере на себе удар, коли ми зловживаємо алкоголем і копчениною, консервами і фастфудом, тютюном і ліками. Не випадково навесні багато хто за порадами народної медицини проводить її «техобслуговування» – чищення. За даними статистики, серед тих, хто слідує порадам численних оздоровчих брошур і журналів, переважають люди з невисоким рівнем освіти і доходів. Вони вразливі, легковірні і свято вірять досить агресивним закликам наводити лад «не тільки удома, але і в організмі», очищаючи його від «шлаків і токсинів».

Не нашкодь!

Народний спосіб «очищення печінки» добре відомий. За декілька днів напередодні процедури переходять на легку рослинну їжу. Корисно пити свіжовичавлені яблучний і буряковий соки. В день проведення процедури не можна їсти, зате пити потрібно багато. Підігрівається мінеральна вода «Єсентуки» N4 до 40 градусів і додається туди 1 столова ложка ксиліту, сорбіту або сірчанокислої магнезії, які володіють жовчогінними властивостями. Воду п`ють поволі, маленькими ковтками, потім лягають на правий бік, підклавши під нього теплу грілку, і лежать в такому положенні півтори-дві години. Потім випивають 100-200 г рослинної, краще оливкової олії, підігрітої до 37-38 градусів, до якої можна додати сік лимона. Незабаром послідують позиви до дефекації, при цьому організм почне звільнятися від шлаків і токсинів, що, як пишуть в багатьох народних лікарських порадниках, і свідчить про успішне очищення печінки.

Насправді цей нібито унікальний «народний» метод запозичений з арсеналу офіційної медицини, де він називається сліпим, або «гуманним», тюбажем (на відміну від так званого інструментального тюбажа, який проводиться за допомогою дуоденального зонда). Тюбаж направлений на поліпшення відтоку жовчі, очищення жовчного міхура і проток. Проте цей метод застосовують строго за медичними показаннями – при дискінезіях жовчовивідних шляхів, хронічному безкам`яному холециститі і деяких інших захворюваннях.

«Почистити печінку» і померти?

Перш ніж призначати пацієнтові тюбаж, лікар обов`язково зробить ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Річ у тому, що тюбаж категорично протипоказаний, якщо в жовчному міхурі є пісок або камені. В результаті жовчогінної дії процедури вони можуть зрушитися з місця і навіть перекрити жовчні протоки. В цьому випадку доведеться терміново робити операцію, причому не ендоскопічну, а порожнинну.

Небезпека домашніх «чищень» полягає ще і в тому, що народні цілителі нерідко пропагують їх саме як засіб позбавлення від каменів, тим самим провокуючи людей проводити сумнівні досліди над своїм здоров`ям. За даними статистики, кожна десята доросла людина страждає жовчно-кам`яною хворобою, тобто має абсолютні протипоказанням для «чищень».

«Мене як лікаря глибоко обурюють всі ці народні напрацювання «чищення печінки». Те, що пропонують цілителі, наприклад використання олії для виведення каменів з жовчного міхура, – це варварська процедура, небезпечна для здоров`я і життя людини, – говорить головний фахівець Департаменту охорони здоров`я м. Москви по ендохірургії і ендоскопіях, доктор медичних наук, лікар вищої категорії, професор Олег Луцевич. – Якби адепти подібних «чищень» могли побачити, в якому стані поступають в операційну жертви, що скористалися такими порадами, то всі ці «чарівні» і «зціляючі» способи позбавлення від каменів були б забуті. Адже іноді після таких процедур хворих доводиться буквально повертати з того світу!».

Аптека на тарілці

«Підтримати печінку і жовчний міхур допоможе правильне харчування. У раціоні обов`язково повинен бути білок – сир, відварне або запечене м`ясо, риба – з розрахунку півтора-два грами на кілограм ваги. Їсти треба часто і помалу. Часто говорять, що їсти після шести шкідливо. Якщо ви не лягаєте раніше десяти, то обов`язково випийте кефіру, з`їжте яблуко, шматочок пісної риби або м`яса. Це необхідно, щоб жовч не застоювалася, а працювала», – пояснює кандидат біологічних наук, дієтолог Ольга Зайкіна.

Відмовтеся від алкоголю, міцних бульйонів, маринадів, консервів і копченини. Але це не означає, що їжа повинна бути прісною і позбавленою смаку. Використовуйте прянощі, які покращують відтік жовчі. Наприклад, королеву спецій східної кухні зіру, яку іноді називають кумин, айован, ажгон, «індійський» або «римський» тмин. Зіра є обов`язковим компонентом східного плову і інших страв з м`яса, особливо жирної баранини. У східній медицині зіра – популярний засіб при болях в животі.

«Зіра містить компоненти, стимулюючі секрецію повноцінного шлункового соку. Ці прянощі також володіють вираженою жовчогінною, протизапальною, спазмолітичною дією, покращуючи очистку печінки. Лікувальними (як і смаковими) якостями володіє лише насіння, яке правильно зберігалося. Вони темного кольору або жовтого і видає сильний пряний запах, – говорить доктор медичних наук, провідний науковий співробітник ДНІЦ профілактичної медицини Галина Холмогорова. – Якщо ви звикнете до смаку і запаху зіри і додаватимете ці прянощі при готовці, можете поставити в графі «профілактика захворювань печінки і жовчовивідних шляхів» галочку».

За її словами, ефективним засобом профілактики застою жовчі є і насіння кінзи – коріандр, яким посипають бородинский хліб.

«Непогана ідея – додавати зіру і коріандр в сир», – помічає Галина Холмогорова.

На замітку

Для підтримки нормального функціонування печінки необхідна її повноцінна взаємодія з іншими органами і системами організму, зокрема з кишечником. Саме у печінці і кишечнику відбувається основний обмін холестерину і продуктів його перетворення, а також всмоктування холестерину, таке важливе для нормальної роботи печінки. Відрегулювати цей процес можна за допомогою засобів, які стимулюють жовчовиділення і що впливають на склад кишкової мікрофлори. Йдеться про пребіотики, які благотворно впливають на склад і властивості жовчі, містять речовини для росту і розвитку нормальної мікрофлори і сприяють підтримці мікробіологічного балансу в кишечнику. Такі препарати активно використовуються в розвинених країнах для комплексного лікування і профілактики порушень, у тому числі і пов`язаних з роботою печінки.

Віра Онопко