В Україні підвищиться попит на пластичні операції на 20%

Експерти прогнозують, що в Україні поточного року попит на послуги косметичних хірургів зросте на 20%.

Як відзначає газета «Экономические известия» (№61 від 11 квітня), у 2011 році було зроблено 12 тис. операцій на 20 млн. доларів.

При цьому попит серед чоловіків зріс на 10%. Їх цікавлять операції з пересадки волосся, пластиці носа і корекції грудних м`язів.

За інформацією видання, в Україні нараховується 800-900 пластичних хірургів, послуги яких на 30% нижчі, ніж за кордоном. Так, якщо пластика носа в Росії коштує від 9 тис. грн до 45 тис. грн, то в Україні – від 4 тис. до 35 тис грн.

Середня вартість операції зі збільшення грудей в Україні - близько 18 тис. грн, зі зміни форми носа - 20 тис. грн, збільшення губ - близько 16 тис. грн.