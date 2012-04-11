Тяжкохворі українці вимагають вчасно оголосити тендери на закупівлю ліків.

Про це сьогодні йшлося на прес-конференції в УНІАН на тему: «Почесні тендерні граблі», яку проводили громадські організації України за участю пацієнтів, хворих, зокрема, на рак, ВІЛ, туберкульоз, гемофілію.

Представники громадських організацій звернулися до чиновників Міністерства охорони здоров’я з вимогою не допустити повторення минулорічної ситуації, коли через затягування тендерів не було закуплено життєво необхідних ліків.

Вони заявили, що на сьогодні в Україні є критичними терміни для оголошення тендерів. Тендерний процес займає півроку і усі тендери мають оголошуватися наприкінці лютого, щоб пацієнти отримали ліки у серпні. Станом на середину квітня жодного тендеру не було оголошено, а по деяких препаратах комісії відкликано, пояснили учасники прес-конференції.

Зважаючи на те, що затягування тендерних процедур ставить під загрозу життя та здоров’я пацієнтів, учасники прес-конференції вимагають від МОЗ до 20 квітня оголосити конкурс на проведення державних тендерів на закупівлю якісних препаратів для усіх пацієнтів з тяжкими хворобами та до 31 серпня забезпечити поставку медичних препаратів до усіх лікарень України.

Зокрема, Дмитро Шерембей, який має ВІЛ-позитивний статус, наголосив, що для людей з ВІЛ-інфекцією затягування процесу закупівлі ліків – питання виживання.

«Минулого року тисячі людей перервали лікування в Україні, багато постраждали, багато померли. І жоден чиновник не був покараний. Тисячі страждають за помилку одного, і цього року відбудеться те ж саме. Два місяці тому усі препарати мали бути закуплені. Ми розуміємо, що восени ми знову будемо бігати по аптеках шукати таблетки, щоб вижити. Для ВІЛ-позитивного в Україні найголовніше - приймати таблетки щодня. Я би пропонував чиновникам не дихати два дні, і вони зрозуміють, як жити таким хворим без ліків», - заявив Д.Шерембей.

Як наголосили учасники прес-конференції, в Україні багато хворих на відкриту форму туберкульозу, його епідемію дуже складно подолати, тому для них вкрай важливим є лікування.

Зокрема, соціальний працівник Київського протитуберкульозного диспансеру, представник громадської організації «Крок за кроком» Інна Афанасьєва повідомила, що восени 2011 року через відсутність ліків багато хворих на туберкульоз перервали лікування.

«Їх виписують, в хвороба ускладнюється. Якщо туберкульоз вчасно не лікувати, він переходить у мультирезистентну форму, яка лікується набагато довше і тяжче. Ті хворі (з туберкульозом), що мали гроші, могли собі дозволити продовжувати лікування, хто ні – просто помирали, в інших з простої форми туберкульоз переходив у мультирезистентну або відкриту форму. На вулиці – 21-ше століття, ліків дуже багато, й ефективних, а туберкульоз ми не можемо пролікувати через відсутність ліків у країні», - наголосила І.Афанасьєва.

Керівник відділу діагностики та лікування програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Наталія Кожан підкреслила, що лікування мультирезистентних форм туберкульозу дуже дороговартісне, якщо курс лікування простої форми – 300-400 гривень, то курс стійкого до ліків або мультирезистентного туберкульозу може коливатися від 10 до 100 тисяч доларів на один курс лікування для одного хворого.

«Ось як раз для таких пацієнтів фонд Ахметова закуповує ліки. На сьогодні - для 720 хворих з мультирезистентою формою. Плануємо, що у червні ліки для них вже будуть в Україні», - сказала Н.Кожан.

Усі препарати для тяжкохворих, зазначалося на прес-конференції, унікальні - їх не можна придбати терміново й одразу ж поставити до лікарень. Ці ліки також не є у вільному доступі, їх не можна купити у аптеці, саме тому тяжкохворі стають заручниками цієї ситуації, навіть якщо в них є кошти.

Представники громадських організацій також оприлюднили звернення до віце-прем`єр-міністра - міністр охорони здоров`я Раїси Богатирьової, у якому запропонували для вирішення проблеми внести зміни до ст. 2 ч. 4 закону про здійснення державних закупівель. Таким чином можна виявити особливості здійснення закупівлі ліків, зафіксувавши терміни оприлюднення тендерного оголошення – перший квартал, а термін закупівлі препаратів – не пізніше другого кварталу поточного року.

Звернення підписали 5 громадських організацій, які опікуються пацієнтами, що живуть з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, онкологією та гемофілією: благодійний фонд «Дорадча рада спільнот з питань доступу до лікування в Україні», благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», опікунська рада Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку ОХМАТДИТ, ГО «Всеукраїнське товариство гемофілії», ВБФ «Запорука».

Довідка УНІАН. За офіційними даними, понад 1,5 млн українців живуть зі смертельними захворюваннями. Серед них 184 тисяч - з ВІЛ та гемофілією, 70 тисяч 828 хворіють на активний туберкульоз, а 378 тисяч 383 інфіковані туберкульозом і мають високий ризик захворіти. 960 тисяч українців мають онкологічні захворювання. 10 тисяч 61 дитина живе зі смертельними хворобами і чекає на життєво необхідні ліки, які закуповуються за кошти держбюджету.