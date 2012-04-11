Андрій Слюсарчук намагався покінчити життя самогубством у СІЗО

Псевдопрофесор Андрій Слюсарчук, перебуваючи у Львівському слідчому ізоляторі, порізав собі вени лівої руки.

Про це повідомила його адвокат Наталія Романик, пише «Україна молода» (№54 від 11 квітня).

За її словами, А.Слюсарчука врятували працівники СІЗО, які вчасно помітили спробу самогубства й зупинили ув’язненого.

Н.Романик стверджує, що стан її клієнта вкрай важкий: він скаржиться на болі в голові, у нього тремтять руки й ноги. Окрім того, зазначила адвокат, усупереч українському законодавству, працівники СІЗО не дають їй можливості зустрітися з підзахисним.

Водночас у пенітенціарній службі спростовують цю інформацію. Там стверджують, що, крім незначних порізів і тимчасових депресивних змін у настрої, загальний стан здоров’я А.Слюсарчука на нормальному рівні, а його життю нічого не загрожує.

«Наприкінці березня, перебуваючи у місці свого нинішнього ув’язнення, пан Слюсарчук намагався здійснити самопошкодження. Для цього він розібрав разовий станок для гоління, вийняв звідти лезо і порізав ним ліве передпліччя. Такі станки ув’язненим дозволено мати, аби вони охайно виглядали і дотримувалися елементарних правил самогігієни, тому ми не можемо цілковито запобiгти виникненню таких ексцесів. Це лезо невелике, але доволі гостре, тож Андрію вдалося завдати собі невеликих фізичних ушкоджень», - пояснив речник Управління ДПтС у Львівській області Микола Демків.

«Слюсарчуку було надано негайну медичну допомогу. Наші медики одразу обробили рани й наклали необхідну джгутову пов’язку: рани були настільки незначні, що навіть не потребували ні зашивання, ні накладання спеціальних скоб», - сказав він.

За словами М.Демківа, надати письмове пояснення з аргументацією мотивів свого вчинку А.Слюсарчук відмовився. Його співкамерники розповіли, що на момент здійснення порізів на передпліччі А.Слюсарчук був у стані психічного збудження.

Як повідомляв УНІАН, А.Слюсарчука звинувачують в підробленні дипломів про закінчення низки вищих навчальних закладів, зокрема й російського медичного університету.

Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.