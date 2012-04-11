Збільшення шлюбного віку мало вплине на життя українців

Зміни до закону про Сімейний кодекс, якими було збільшено шлюбний вік, мало вплинуть на реальне життя, тому що ранніх шлюбів в Україні небагато.

Як повідомляє «Газета по-українськи» (№ 53 від 11 квітня), таке переконання висловила науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птахи Людмила Слюсар.

«Українці, як і більшість європейців, усе пізніше одружуються. Це пояснюється тим, що сучасна людина повинна досить довго навчатися, здобувати професію, перш ніж стати матеріально незалежною і спроможною утримувати родину», - зауважила вона.

Водночас шлюбів з жінками, молодшими за 18 років, у 2010 році було понад вісім тисяч - лише 2,7% від загальної кількості. «Тобто законодавець лише оформив у правовій площині об`єктивний процес збільшення шлюбного віку. Але в експертів є застереження - проблеми матиме якась частина населення, що налаштована на ранній шлюб. Це, як правило, сільська молодь західних регіонів України, а також певні етнічні групи. Звичайно, у 17 років людина ще незріла. Але коли сім`я притримується традиційної поведінки і людина налаштована рано взяти шлюб і народити дітей, може, такий союз і буде міцним. Закон створить таким громадянам зайві перепони», - наголосила Л.Слюсар.

За її інформацією, на сьогодні середній шлюбний вік чоловіка - 30 років, жінки – 27 років. Якщо йдеться про перше одруження, то для чоловіка - 26 років, для жінки - 21-24 років. Найбільшою є кількість шлюбів, де нареченій - 21-23 роки, а нареченому - 23-25 років.

При цьому офіційно не реєструють шлюб 10-12% українських пар.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку».

Згідно зі змінами, шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється з 18 років (дотепер шлюбний вік для жінки становив 17 років, для чоловіка - 18 років).

8 квітня закон набув чинності.