Завтра на сході України очікується дощ

Завтра у східних областях України очікується дощ, вдень місцями гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° тепла, на Закарпатті та сході України до 9°; вдень 12-17°, у Карпатах, горах Криму та місцями на узбережжі морів 6-11° тепла.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 12-17°. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.