У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що процедури державних закупівель ліків активно тривають.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

«З метою безперебійного забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення пацієнтів, Міністерство охорони здоров’я України з січня 2012 року розпочало процедуру проведення тендерних закупівель. Відповідно до процедури, станом на 11.04.2012 державні закупівлі активно тривають», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними МОЗ, за Державною програмою «Централізовані заходи з лікування хворих на гемофілію» розкриття результатів торгів заплановано на 10 травня, за «Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічним захворювання на період до 2016 року» (доросла онкологія) – розкриття заплановано на 17, 18, 21, 22, 23 травня, за «Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічним захворювання на період до 2016 року» (доросла онкогематологія) розкриття заплановано на 17, 21, 22 травня. Також за цими програмами залишки від потреби 2012 року у регіонах нині становлять: онкологія – 37,5%, онкогематологія – 56%, гемофілія – 54,7%.

За програмою «Програми і централізовані заходи з профілактики і лікування СНІДу» зібрано заявки з регіонів, триває підготовка «технічного завдання» для надання на розгляд Комітету з конкурсних торгів МОЗ, після чого буде оголошено дату проведення закупівель. На сьогодні за відповідною програмою у регіонах залишки лікарських засобів сягають 64% від потреби 2012 року, тест-систем – 70%, поінформували в МОЗ.

За програмою «Програми і централізовані заходи по боротьби з туберкульозом» триває збір заявок з регіонів, оголошення тендеру відбудеться найближчим часом. Залишки за відповідною програмою (тест-системи і витратні матеріали) – становлять 23% від потреби 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, представники людей, які живуть зі смертельно небезпечними хворобами, такими, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гемофілія, рак тощо, звернулися до чиновників Міністерства охорони здоров’я з вимогою не допустити повторення минулорічної ситуації, коли через затягування тендерів не було закуплено життєво необхідних ліків.

Вони заявили, що на сьогодні в Україні є критичними терміни для оголошення тендерів. Тендерний процес займає півроку і усі тендери мають оголошуватися наприкінці лютого, щоб пацієнти отримали ліки у серпні. Станом на середину квітня жодного тендеру не було оголошено, а по деяких препаратах комісії відкликано, пояснили сьогодні учасники прес-конференції.

Зважаючи на те, що затягування тендерних процедур ставить під загрозу життя та здоров’я пацієнтів, учасники прес-конференції вимагають від МОЗ до 20 квітня оголосити конкурс на проведення державних тендерів на закупівлю якісних препаратів для усіх пацієнтів з тяжкими хворобами та до 31 серпня забезпечити поставку медичних препаратів до усіх лікарень України.