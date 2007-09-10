Кличка терміново прооперували
09:24, 10 вересня 2007Країна
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Невдале тренування?
У неділю українському боксеру Віталію Кличку була зроблена термінова операція на хребті.
Як повідомляють джерела "Української правди",операція була проведена в австрійському місті Інсбрук.
Причиною операції стало те, що в Кличка після тренування вилетів диск у хребті, у результаті чого в нього був защемлений нерв.
Раніше анонсувалося про проведення 22 вересня в Мюнхені бою Кличка з американським боксером Джамілем Макклайном.
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