У Чернігівській області в лікарні 9 осіб, які отруїлися на поминальному обіді

На Чернігівщині у інфекційних відділеннях Ніжинської центральної районної та міської лікарень на лікуванні знаходиться 9 осіб з с.Талалаївка, які 1 вересня отруїлися на поминальному обіді (всього на обіді було 78 осіб).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання госпіталізованих - легкого та середнього ступеню тяжкості.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 вересня до лікарень з діагнозом "харчова токсикоінфекція” було госпіталізовано 16 мешканців с.Талалаївка, які 1 вересня були на поминальному обіді.