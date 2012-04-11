Посольство України в Білорусі презентувало два курорти

Сьогодні Посольство України в Білорусі спільно з білоруським ГУ «Центр курорт» провело презентацію курортів Моршин і Трускавець.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, за словами посла України Віктора Тихонова, «в Україні розраховують на зростання інтересу серед білорусів до українських курортів. Трускавець і Моршин залишаються популярними курортами в Україні. Мені вдалося побувати в цих прекрасних місцях лише один раз. Думаю, що якщо побачити їх одного разу, захочеш повернутися туди ще раз».

Один день лікування в санаторіях Трускавця і Моршина коштуватиме білоруському туристу в 25-50 доларів і більше.