Відбудеться прес-конференція заступника головного державного санітарного лікаря України Людмили Мухарської на тему: “Вакцинація з метою профілактики інфекційних захворювань“. Під час прес-конференції журналісти отримають відповіді на свої запитання щодо календаря щеплень в Україні, додаткової вакцинації проти кору та краснухи, а також вакцинації напередодні сезону грипу (Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Вхід за службовими посвідченнями або картками НСЖУ.