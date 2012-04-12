«Захист прав дитини» - нова оцінка рейтингу роботи ОДА

Введення ініційованого Президентом України Віктором Януковичем напрямку «Захист прав дитини» до рейтингової оцінки результатів діяльності обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій дозволить покращити становище дітей у кожному регіоні України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це заявив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко в Севастополі, коментуючи відповідне рішення уряду.

«Таке рішення підвищить відповідальність та контрольованість органів місцевої влади щодо політики у сфері захисту прав дітей», - наголосив уповноважений Президента з прав дитини.

Він зазначив, що ефективність роботи місцевих органів влади, зокрема, оцінюватиметься за такими критеріями: діяльність із реалізації права дитини на виховання в сімейному оточенні; розвиток мережі дитячих садків і позашкільних закладів; діяльність із забезпечення права дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування на житло; реалізація права дитини на відпочинок та оздоровлення; захист прав дітей, які перебувають у конфлікті та контакті із законом; дитяча смертність. Також буде введено критерій щодо влаштування дітей до інтернатних закладів як негативний показник діяльності.