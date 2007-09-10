Депресія небезпечніша, ніж артрит і астма

Депресія небезпечніше для здоров`я людини, ніж стенокардія, артрит, астма і діабет, - такий висновок, зроблений на основі дослідження, яке провела Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ).

Найгірше тим, у кого депресія поєднується з хронічною хворобою, наприклад, з діабетом.

У статті, опублікованій в журналі Lancet, експерти стверджують, що ефективніше лікування від депресії поліпшить загальне здоров`я пацієнтів. Вони закликають виділяти на такі цілі більше коштів.

Доктор Сомнат Чаттерджі і його колеги опитали більше 245 тисяч чоловік у 60 країнах світу. Дослідників цікавив стан здоров`я опитуваних: чи добре вони сплять, чи є у них проблеми з пам`яттю і концентрацією і т.д.

За словами Чаттерджі, ці результати вказують на необхідність розглядати депресію як одну з основних проблем в охороні здоров`я.

Експерти закликають лікарів усього світу уважніше ставитися до чинника депресії при встановленні діагнозу і лікуванні пацієнтів.

Маркус Робертс з добродійного суспільства Mind вважає, що депресія може спричинювати руйнівну дію на стосунки між людьми, їх фінансовий стан і фізичне здоров`я.

"Лікування від депресії повинне розглядатися так само серйозно, як і лікування від інших хвороб, - говорить Робертс. - Тоді як лікування від більшості хвороб тіла доступно всім, лікування від психічних захворювань обмежене. Деякі пацієнти чекають місяці і навіть роки першого сеансу у психотерапевта".

Представник британського міністерства охорони здоров`я повідомив, що "сім мільйонів жителів Англії страждають на психічні захворювання, такі, як неспокій, розлад травлення і депресія".

MIGnews.com