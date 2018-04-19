Ангіна у дітей: небезпечна не сама хвороба, а її наслідки

Ангіною називають гостре запальне інфекційне захворювання організму, при якому у мигдаликах глотки виникають місцеві гострозапальні явища. На жаль, сьогодні ця недуга є дуже поширеною і часто супроводжується ускладненнями з боку різних органів: серця, суглобів, нирок, легень, травного каналу, лімфатичної системи та інших. Найчастіше на ангіну хворіють діти.

Катаральна ангіна. Катаральна ангіна належить до виду, що найчастіше зустрічається у дітей. Захворювання у цьому випадку перебігає на тлі субфебрильної (37,0-37,5 градусів за Цельсієм) або ж нормальної температури тіла. Діти скаржаться на нерізкий біль у горлі під час ковтання, іноді спостерігається млявість, можливі незначне збільшення лімфатичних вузлів та їх болючість. Слизова оболонка піднебінних мигдаликів і дужок червона, мигдалики збільшуються у розмірах. Іноді на їх поверхні можна побачити слизово-гнійні виділення.

Фолікулярна та лакунарна ангіни. Ці недуги починаються у дітей так, як і катаральні ангіни: відчувається утруднення під час ковтання, температура тіла зростає до високих цифр, іноді супроводжуючись ознобом, головним болем, загальною слабістю, підщелепні лімфатичні вузли збільшуються, стають болючими від доторкування. Іноді як прояви загальної інтоксикації в дитини з`являється біль у спині, суглобах. При фолікулярній ангіні на поверхні збільшених та почервонілих мигдаликів можна побачити округлої форми жовтувато-білі вкраплення, а при лакунарній - такого ж забарвлення нальоти повторюють хід лакун, тобто розташовуються більш дифузно (розлито). Гострі симптоми ангіни можуть утримуватися до 3-5 днів, а потім, у результаті відповідного лікування, поступово затихають.

Грибкова ангіна. У дітей раннього віку на тлі зниженої опірності організму буває грибкова ангіна, викликана дріжжеподібними грибками. Іноді це захворювання супроводжується порушенням балансу мікрофлори кишечнику, що здебільшого виникає в результаті нераціонального застосування антибіотиків. На гіперемійованому (червоному) піднебінному мигдалику звичайно з`являються білуваті нальоти у виді острівців. Грибкова ангіна частіше буває взимку і восени. Усі симптоми хвороби ті ж, що й при фолікулярній та лакунарній ангінах (гострий початок, підвищення температури тощо).

Дифтерійна ангіна. Підвищеної уваги вимагає саме ця форма ангіни. Дифтерія - заразне інфекційне захворювання. Дуже сприйнятливі до неї діти від одного до п`яти років. Викликає хворобу дифтерійна паличка. Зі струменем зараженого повітря збудники потрапляють на слизову оболонку ротової порожнини, зіву, носа і тут, у сприятливому для них середовищі, розмножуються й починають виділяти сильну отруту - токсини. Отрута швидко розноситься з плином крові по всьому організмі. Особливо руйнівний вплив мають дифтерійні токсини на нервову систему, серце, нирки. Якщо дифтерійні палички потрапляють на слизові оболонки малюків із достатнім імунітетом до захворювання, у яких здоровий і загартований організм, то такі діти, не хворіючи на дифтерію, стають бацилоносіями. Вони, як і хворі, можуть передавати захворювання іншим.

Доглядаємо за дитиною . При ангіні не можна зволікати з лікуванням, адже ця хвороба може викликати серйозні ускладнення, як місцеві, так і з боку внутрішніх органів (ревматизм, ревматоїдний артрит тощо).

Хворій дитині необхідно забезпечити ліжковий режим, ізоляцію, окремий посуд, раціональне та вітамінізоване харчування. Їжа повинна бути молочно-рослинною, багатою на мікроелементи, рекомендується чай з лимоном, морс із журавлини, відвар шипшини.

Для полоскання порожнини рота і горла використовують розчин перманганату калію (марганцівки): кілька кристаликів розчиняють у 1/2 склянки води, щоб рідина була рожевого кольору. З лікувальною метою часто застосовують розчини фурациліну, кухонної солі (1 чайна ложка на склянку кип`яченої води), питної соди (пропорція та сама). Широко застосовують настої трав (звіробій, ромашка, шавлія тощо), які готують так: 2 столові ложки трави кладуть в емальований кухоль і заливають склянкою гарячої кип`яченої води, нагрівають у киплячій воді (на водяній бані) 15 хвилин, закривають кришкою і настоюють 45 хвилин при кімнатній температурі, проціджують і розбавляють кип`яченою водою до початкового об`єму. Залежно від стану хворого, полоскання призначає лікар.

Виконуючи процедуру полоскання, потрібно стежити за тим, щоб розчин був теплим, не потрапляв із глотки до вух, для чого в процесі полоскання треба вимовляти звук "а-а-а" й уникати ковтальних рухів. Правильно полоскати горло вміють лише деякі діти, оскільки важливо домогтися, щоб рідина стикалася із задньою стінкою глотки. Навчити дитину проводити дану гігієнічну процедуру дуже доцільно. Якщо малюк не вміє полоскати горло, рекомендується ще один аналогічний засіб - зрошення глотки за допомогою звичайного інгалятора чи пульверизатора. Пульверизатором кілька разів на день розприскують лікарські розчини, настої трав кімнатної температури. При цьому дитина повинна широко розкрити рот, висунути язик, тримати його плескато, тобто не вип`яченим, і повільно дихати. Кінець розпилювальної трубки пульверизатора встановлюють ближче до порожнини рота з таким розрахунком, щоб крапельки, що розприскуються, потрапляли якомога далі на задню стінку глотки, а не накопичувалися між язиком і губами.

Якщо спостерігаються збільшені шийні лімфатичні вузли, накладають зігрівальні компреси на шию, сухе тепло. Компрес рекомендується застосовувати напівспиртовий (спирт наполовину з водою). Для дітей раннього віку спирт двічі наполовину розбавляють водою. Компрес ставлять на 2-3 години кілька разів на добу. Він складається з чотирьох шарів. На підщелепну ділянку кладуть змочений у розведеному спирті та відтиснений клапоть м`якої тканини, бинта, марлі, його накривають вощеним компресним папером чи поліетиленовою плівкою, а зверху розміщують вату, фланелеву чи вовняну тканину.

Кожен шар повинний бути більшим від попереднього. Компрес на шиї закріплюють за допомогою шарфа чи бинта. Не рекомендується залишати його на всю ніч. Після зняття компресу можна пов`язати шию м`якою теплою хусткою, це збереже тепло.

У випадку високої температури і вираженого болю (біль голови, горла), поряд з антибіотиками застосовують жарознижувальні засоби, дозування яких встановлює лікар. У випадках безсоння призначають снодійні та бромисті препарати. Для відновлення кислотно-лужної рівноваги рекомендується пити мінеральні води.

Незважаючи на те, що досить часто болі в горлі в більшості дітей є всього лиш простим захворюванням, що проходить через кілька днів, все ж зверніться до лікаря, як тільки ваша дитина почне скаржитися на те, що болить горло. Лікар зможе визначити, чи не є це чимось більш серйозним, наприклад однією з форм ангіни. Після того, як така небезпека буде виключена, можна приступити до домашніх методів лікування.

Але навіть у цьому випадку вам необхідно уважно стежити за станом своєї дитини і викликати лікаря, якщо в малюка:

біль у горлі продовжується більше двох чи трьох днів;

дитя відмовляється пити;

температура вище 38 градусів за Цельсієм;

ви помітили білі плями в горлі;

змінюється голос;

виникають утруднення при диханні чи ковтанні.

Рідко якій дитині вдається пережити період застуд і грипу без такого явища як біль у горлі. Таким чином, коли ваш малюк починає скаржитися на те, що ковтати боляче, не впадайте в паніку. Оскільки часто такий біль викликають вірусні інфекції, то він продовжується протягом декількох днів і потім зникає сам по собі.

Лікування вірусних захворювань горла спрямоване на ослаблення тимчасових симптомів. Але якщо біль в горлі є результатом бактеріальної інфекції, треба буде приймати антибіотики, прописані лікарем. От чому варто звернутися до спеціаліста при перших скаргах на біль у горлі. Завжди існує небезпека, що це захворювання викликане стрептококовими бактеріями, мікробами, що спричиняють гострий тонзиліт (ангіну) чи фарингіт. Лікарю знадобиться взяти мазок із тканин горла, щоб виключити можливість цього серйозного захворювання.

Якщо виявиться, що хворе горло дитини - лише результат звичайної вірусної інфекції, ви можете вдатися до домашніх засобів лікування недуги. Так, вам потрібно досягти все можливе, щоб викликати слиновиділення, тобто, аби в роті було волого. Це можна зробити за допомогою спеціальних крапель від кашлю чи льодяників, для дітей більш старшого віку - льодяників із додаванням медичних препаратів. Таким чином зніметься біль, а також змиються залишки розпаду тканин, викликаного запальним процесом.

Не варто давати дитині, в якої болить горло, напої з високою кислотністю: на хворе горло вони діють так, як наждачний папір. Тому не пропонуйте малюку апельсиновий, ананасовий, грейпфрутовий чи томатний соки доти, поки його стан не покращиться. З іншого боку, яблучний сік буде йому приємний.

А ось "ліки", проти яких ваше маля вже точно не буде заперечувати, - це морозиво. Воно діє найкраще, коли потрібно зм`якшити хворе горло. Однак перш ніж давати морозиво малюку, варто потримати його кілька хвилин при кімнатній температурі. Занадто холодне дитині буде важко проковтнути. Проте якщо ваше дитя просить щось крижане й у стані витримати це, не заперечуйте і дайте йому. Деяким дітям, коли в них хворіє горло, подобаються дуже холодні заморожені льодяники. Це усе залежить від дитини.

Також, пам`ятайте про зволоження повітря. Іноді горло починає хворіти через те, що малюк дихає ротом, особливо коли спить. Якщо в помешканні надто сухе повітря, можна поставити в кімнаті дитини зволожувач повітря.

Не дивлячись на начебто просте лікування, ніколи не поспішайте із самостійним лікуванням своєї дитини. Ангіна часто є симптомом досить серйозних захворювань, тому при перших ознаках обов`язково повідомте про це свого сімейного лікаря. І лише згодом, після остаточного з`ясування причини появи цієї недуги в дитини (а це, як правило, буде лише після візиту до Лора), виконуйте те лікування, яке призначить спеціаліст.

Олеся Донченко,

сімейний лікар