Суперкорисні оливки

12:10, 12 квітня 2012
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Мають антиокислювальні та антиракові властивості

Іспанські учені виявили в оливках складники, які до 80% скорочують сферу дії ВІЛ-інфекції.

Іспанські дослідники з Університету Гранади і клініки Карлоса III в Мадриді відкрили противірусні властивості maslinic-кислоти, знайденої у воску від шкірки оливок.

Вона блокує дію serin-protease, ферменту, використовуваного ВІЛ-вірусом для розповсюдження заражених бактерій в позаклітинне навколишнє середовище.

Maslinic або crataegolic-кислота - терпен з антиокислювальними і антираковими ефектами. Цей дуже активний складник також здатний до 80% скоротити виробництво паразитних інфекцій, що утворюються при ВІЛ. Речовина була одержана з оливкового масла і листя оливи. Іспанські медики вже запатентували близько 10 продуктів, які будуть розроблені на основі цієї кислоти для лікування небезпечного захворювання.

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