За попередніми даними, громадян України в зоні цунамі в Індонезії немає.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України в Республіці Індонезія, 11 квітня в територіальних водах Індонезії поблизу провінції Ачех (о. Суматра) відбулась низка потужних землетрусів магнітудою до 8,6 балів за шкалою Ріхтера. За даними геологічної служби США, епіцентр поштовхів знаходився на відстані 500 км від м. Бандар-Ачех (Індонезія) та на глибині 33 км.

Тихоокеанським Центром попередження цунамі (PTWC) було оголошено попередження загрози цунамі у 26 країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Карибського басейну та Європи.

11 квітня о 20.00 PTWC відкликав попередження загрози цунамі в більшості вищезазначених країн – окрім Індонезії, Індії, Мальдівських островів, Шрі-Ланки та о. Дієго-Гарсіа.

Увечері 11 квітня Президент Індонезії заявив, що відомості про постраждалих та загиблих або руйнацію будівель внаслідок землетрусів з провінції Ачех не надходили.

Наразі інформація про цунамі на території Індонезії не надходила. Максимальна зареєстрована висота хвиль не перевищувала 80 см.

За попередніми даними, громадян України в зоні стихійного лиха немає.

За наявними повідомленнями, паніка, що виникла серед місцевого населення провінції Ачех відразу після землетрусів та попередження про можливість цунамі, через деякий час зникла і місцеві жителі почали повертатися до своїх домівок.

Посольство України в Республіці Індонезія продовжує відстежувати ситуацію з наслідками стихійного лиха.