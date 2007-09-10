Фонд «Україна 3000» та Арт-терапевтична асоціація співпрацюватимуть

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» та громадська організація «Арт-терапевтична асоціація» 7 вересня підписали меморандум про співпрацю.

Як повідомили УНІАН в МБФ «Україна 3000», ця подія стала початком довгострокової програми, спрямованої на покращення здоров’я дітей, які перебувають у лікувальних закладах України, шляхом впровадження у лікарнях занять з образотворчого мистецтва.

Основною метою співробітництва є покращення психофізичного та емоційного стану дітей, які перебувають на лікуванні, як результат ефективної арт-терапевтичної діяльності, створення умов для поширення соціальної практики впровадження арт-терапевтичних методів як елементу сучасної системи психокорекційних, психотерапевтичних, психопрофілактичних, реабілітаційних та інших заходів.

Меморандум також передбачає розробку методики впровадження арт-терапії у дитячих лікарнях, організацію та проведення заходів з підготовки арт-терапевтів для роботи у дитячих лікарнях України, що є учасниками програми «Від лікарні до лікарні», надання допомоги у створенні та організації роботи арт-терапевтичних груп.