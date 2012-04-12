Стан Луценка задовільний – головлікар лікарні

Стан екс-глави міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка задовільний.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Ткаченко.

За його словами, всі діагнози, які були у Ю.Луценка, підтверджуються, при цьому він зазначив, що стан його здоров`я покращився. «Якщо порівнювати рік тому і зараз, то зараз стан значно кращий. Він же тоді й голодував», - сказав О.Ткаченко.

Головний лікар відмовився озвучити діагноз Ю.Луценка. «Що стосується діагнозів - то тільки з його (Ю.Луценка - УНІАН) згоди, але такої згоди немає. За нашим законом, я не маю права озвучувати діагноз, говорити, що у нього за хвороби», - сказав О.Ткаченко.

Він також звернувся до журналістів з проханням зайвий раз не турбувати лікарів лікарні. «Я прошу не діставати лікарів, поки ми не зробимо свою справу, поки ми не вилікуємо хворого. А тоді будь-яку інформацію ми даємо, але тільки за згодою людини», - сказав О.Ткаченко.

Нагадаємо, що екс-глава МВС Ю.Луценко вже проходив лікування в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. У травні 2011 року його доставили до лікарні з СІЗО на 22-й день голодовки. Тоді, через недоїдання у нього різко загострилися хронічні захворювання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 квітня, дружина колишнього міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка Ірина заявила, що її чоловіка в СІЗО заразили вірусним гепатитом під час переливання крові. І.Луценко сказала, що це приховали від Ю.Луценка і від неї.

Вона поклала відповідальність на владу за те, що її чоловік вмирає.