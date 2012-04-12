Підписано угоду про впровадження в Україні екстреної допомоги 112

Міністерство надзвичайних ситуацій та американська компанія Hewlett Packard підписали угоду про впровадження в Україні системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Як передає кореспондент УНІАН, у приміщенні МНС документ підписали від імені міністерства голова комітету конкурсних торгів, директор Департаменту кадрів та роботи з особовим складом МНС Олег Ціцак, від імені Hewlett Packard - голова представництва компанії в Україні Сергій Савенко.

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, який був присутній на церемонії, заявив, що на сьогоднішню подію чекали не тільки в МНС, а й в усьому українському суспільстві.

Він нагадав, що запровадження системи 112 відбувається у три етапи.

Першим з них було ухвалення політичного рішення, згідно з яким Президент визначив, що встановленням системи опікуватиметься МНС. Після цього настав період підготовки технічної документації. Також на цьому етапі уряд США на безповоротній основі виділив Україні 700 тисяч доларів. Третім кроком стало підписання контракту і початок запровадження мережі 112.

“Ця система дозволить по-новому дивитись на безпеку кожному громадянину України”, – сказав В.Балога.

У свою чергу, посол США в Україні Джон Теффт побажав МНС та Hewlett Packard безперешкодного руху в запровадженні системи 112.

За його словами, протягом 4 років велась спільна робота, аби сьогоднішня подія відбулась, і це буде корисним не тільки українцям, а й усім охочим відвідати Україну.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.Балога зазначив, що загальна вартість контракту з Hewlett Packard - 650 млн гривень. За його словами, усі необхідні роботи мають бути виконані протягом двох років, але основна їхня частина запланована на 2012 рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Балога заявляв, що уряд України виділив 452 млн грн на проведення першого етапу робіт. Були знайдені і підготовлені приміщення для розташування центрів 112 у містах проведення матчів футбольного чемпіонату Європи, які повинні запрацювати у травні цього року. Для впровадження системи була модернізована вся телекомунікаційна мережа МНС. Крім того, Верховна Рада прийняла закон про систему 112. Таким чином, за словами В.Балоги, процес впровадження системи проходить відповідно до затверджених раніше планів.

«Говорити про гальмування процесу дещо некоректно. Поки справи йдуть за планом, і ми розраховуємо впровадити систему 112 у Львові, Харкові, Донецьку, Києві й області до початку Євро-2012. Повністю мережа має запрацювати по всій країні в 2013 році», - наголосив міністр.

*** Система 112 створюється для забезпечення відповідними профільними підрозділами невідкладних заходів із запобігання або ліквідації екстрених ситуацій.

Згідно з ухваленим парламентом у березні 2012 року спеціальним законом, який у квітні підписав Президент, передбачається створення у складі територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту населенню центрів екстреної допомоги за номером 112, оперативно-диспетчерських служб, підрозділів екстреної допомоги, які працюватимуть із використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів.

Центри 112, зокрема, забезпечуватимуть: прийняття й оброблення екстрених викликів; визначення підрозділів екстреної допомоги населенню, які залучаються для надання такої допомоги; передачу інформації про екстрені виклики до оперативно-диспетчерських служб; взаємодію підрозділів екстреної допомоги населенню під час роботи; ведення обліку та статистичної звітності; зберігання інформації про екстрені виклики.

У свою чергу, оперативно-диспетчерські служби органів державної влади та місцевого самоврядування зокрема забезпечують: прийняття екстрених викликів та інформації про них від центрів 112; формування та оперативну передачу цієї інформації підрозділам екстреної допомоги; координацію дій цих підрозділів; цілодобове чергування.

Визначати порядок роботи системи екстреної допомоги населенню за номером 112 має Кабінет міністрів, порядок передачі екстрених викликів - центральний орган виконавчої влади в галузі зв`язку.

Для забезпечення обробки екстрених викликів операторам центрів 112 надано право використовувати інформацію з баз даних операторів телекомунікацій. Щодо абонентів фіксованого телефонного зв`язку - це номер, ПІБ, адреса, щодо мобільних абонентів - номер та місцезнаходження на момент здійснення екстреного виклику.

Дзвінки на номер 112 будуть безкоштовними.