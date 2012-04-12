Підписано закон щодо регулювання дозволу на наркотики

Президент України підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено, що крім підстав, передбачених законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі-підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики тощо.

Крім того, підставою для відмови у видачі ліцензії є наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, або визнання в тому самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи-підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи-підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики тощо.

Фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на провадження ветеринарної практики, здійснюють діяльність із застосування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зазначених у частині першій цієї статті, а також пов’язані з цим придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність суб’єктів господарювання щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Ця редакція закону була ухвалена 12 січня 2012 року, однак Президент заветував її.

22 березня 2012 року парламент врахував пропозиції Президента.

Зокрема, парламент погодився з Президентом щодо необґрунтованості виключення з переліку відомостей і документів, необхідних для одержання суб`єктом господарювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується.

Народні депутати також підтримали пропозицію Президента України внести зміни до статті 26 чинного закону, доповнивши її положенням про те, що фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на медичну або ветеринарну практику, мають право отримувати ліцензію також на перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.