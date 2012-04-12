У 2011 р. в Україні до комерційного сексу залучили 50 тис. жінок

За оціночними даними соціологів, 2011 року в Україні до комерційного сексу в середньому було залучено 50 тисяч жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка Ольга Балакірєва.

При цьому вона підкреслила, що кількість неповнолітніх, які займаються проституцією, значно перевищує дані міліції. За інформацією О.Балакірєвої, кожна 6-7 повія – неповнолітня.

Найбільше повій працює в обласних центрах, зонах відпочинку та на територіях, де є велика кількість трудових мігрантів. Таким чином, найбільша кількість повій у Києві - близько 9 тисяч осіб, в Одеській області – близько 6 тисяч, у Дніпропетровській і Донецькій – понад 3 тисячі, у Харківській – 2,5 тисячі, у Криму – близько 2 тисяч.

«Хоча регіональна відповідь від кримчан така, що це недооцінена кількість» - додала О.Балакірєва.

Водночас, вона зауважила, що серед хлопців-підлітків, які живуть на вулиці, кожен 10-й надавав сексуальні послуги іншим чоловікам за їжу та одяг.

У свою чергу, старший науковий співробітник відділу сексопатології та андрології Інституту урології НАМН України Андрій Ситечко нагадав, що, крім ВІЛ-інфекції, повії та їхні партнери наражаються на підвищену небезпеку інфікуватися іншими дуже небезпечними хворобами.