Слідчим заборонять залучати до співпраці лікарів
Проект нового КПК
Пректом нового Кримінального процессуального кодексу пропонується заборонити слідчому залучати до конфіденційного співробітництва низку осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна стаття КПК була підтримана 260 народними депутатами із 282 зареєстрованих у сесійній залі.
Ця стаття передбачає, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених цим кодексом.
При цьому забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих дій адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво буде пов`язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру.
Станом на 00.20 п’ятниці, 13 квітня, парламент ухвалив 300 із 614 статей, що містяться у проекті КПК.
У сесійній залі були чутні пропозиції народних депутатів оголосити перерву до ранку 13 квітня.
«Шановні колеги! Для того, щоб ви були вдома в суботу та неділю, давайте попрацюємо сьогодні», - заклика у відповідь голова ВР Володимир Литвин.