МОЗ додатково закупив вакцину проти сказу

У зв`язку із зростанням звернень громадян до лікувальних закладів з приводу укусів тваринами значно зросло використання антирабічної вакцини.

На сьогодні з метою вирішення проблеми забезпечення вакциною проти сказу МОЗ України здійснено додаткову закупівлю у межах 20 % від договорів минулого року. Це дасть змогу отримати певну кількість антирабічної вакцини впродовж місяця та використовувати її до моменту надходження всіх вакцин, які будуть закуплені після проведення тендерних процедур на 2012 рік.

Відповідно до Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб" вакцини для проведення обов`язкових щеплень та вакцина проти сказу закуповується централізовано за кошти державного бюджету. Також цим Законом передбачена можливість закупівлі вакцин для проведення щеплень за епідемічними показаннями за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, у випадку загострення епідемічної ситуації у регіоні по окремому інфекційному захворюванню.