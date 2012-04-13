В Україні за останню добу зареєстровано 95 випадків кору

В Україні за останню добу зареєстровано 95 випадків підозри на кір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, найбільша кількість випадків кору, як і раніше, - у західних регіонах: на Закарпатті – 24, Львівщині – 18, Івано-Франківщині – 17, Тернопільщині – 14, Волині – 13, Рівненщині – 3, у Києві за останню добу зареєстровано 2 випадки підозри захворювання на кір.

За оперативними та статистичними даними Держсанепідслужби, поінформували у МОЗ, з початку року (станом на 12 квітня 2012 року) на адміністративних територіях країни зареєстровано 7 тис 481 випадок захворювання на кір.

У МОЗ також нагадали, що Держсанепідслужбою запроваджено щоденний моніторинг захворюваності на кір та оперативне інформування регіонами щодо тимчасового призупинення та відновлення навчального процесу у зв`язку з підвищеною захворюваністю на кір.