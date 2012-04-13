Україна - у «пастці низької народжуваності»

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що Україна перебуває у «пастці низької народжуваності».

Зокрема, як повідомили УНІАН у МОЗ, хоча сумарний показник народжуваності і є на 23,7% вищим за рівень 2001 року, все ж таки Україна поки що не вийшла з так званої «пастки низької народжуваності», зокрема, природній приріст населення залишається від’ємним, показник смертності населення перевищує показник народжуваності.

Як підкреслили у відомстві, збереження цієї тенденції у майбутньому може прискорити процес демографічного старіння, посилити спад чисельності населення, обмежити ефективність заходів, спрямованих на збільшення народжуваності. За інформацією Державного комітету статистики, в Україні у 2011 році народилось 502 595 малюка, що на 4906 малюків більше, ніж у попередньому (показник народжуваності 11,0).

У МОЗ наголосили, що стратегічно важливим пріоритетним завданням держави у галузі охорони здоров’я є збереження життя та здоров`я матерів та дітей. Основою цього направлення є народжуваність, здоров’я новонароджених дітей, безпечність пологів, запобігання материнській та малюковій смертності та здоров’я дитячого населення країни, в цілому зниження рівня їх захворюваності та інвалідності.

В системі медичного забезпечення дітей та надання акушерсько-гінекологічної допомоги відбуваються структурні зміни, зумовлені як демографічними процесами, так і впровадженням сучасних визнаних міжнародною медичною спільнотою стратегій охорони громадського здоров’я з переорієнтацією первинної медико-соціальної допомоги на засади загальної лікарської практики (сімейної медицини), розвитком стаціонарно- замінних технологій, зазначили у МОЗ.