Здирники палили супермаркети по всій Україні

Центральний райсуд Сімферополя ухвалив вирок чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які протягом 2010-2011 років здійснювали підпали у супермаркетах України з метою вимагання грошей у власників.

Організатор отримав 5 років позбавлення волі, учасники групи проведуть в ув`язненні від 3 років 3 місяців до 4,5 років, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

"Повністю доведено в суді вину паліїв по дев`яти епізодах злочинної діяльності, в результаті якої значних збитків зазнали господарі торговельних об`єктів у Києві, Харкові, Одеській та Львівській областях", - йдеться в прес-релізі.

Зловмисників затримали у лютому 2011 року при спробі скоїти підпал у супермаркеті в Сімферополі.