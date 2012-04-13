В Україні 50% пологів – партнерські.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, у присутності членів сім’ї народжується половина немовлят, а в Житомирській області - майже 80%.

У відомстві підкреслили, що така тенденція посприяла меншому використанню ліків - у 16 разів, майже вдвічі зменшилася захворюваність новонароджених.

Впровадження сучасних перинатальних технологій дозволило за 7 років вдвічі збільшити частку нормальних пологів і вдвічі зменшити кількість ускладнених, зазначили у МОЗ.

У міністерстві переконані, що велика заслуга у цьому міжнародних партнерів, які допомагають Україні у розробці стратегічних напрямів національної політики охорони материнства та дитинства, підготовці медичних кадрів – це Швейцарська конфедерація, USAID, Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ, Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я, наголосили у МОЗ.