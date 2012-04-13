Українські лікарі «не бачать» аутистів - Глузман

Українські лікарі "не бачать" аутистів, заявляє президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман.

Під час інтернет-конференції в Києві С.Глузман зазначив, що у нашій країні "дуже пізно діагностують аутизм у дітей: буває і в три, і в чотири роки, і пізніше, коли вже важко нормалізувати стан дитини".

Одна з причин полягає в недостатній кваліфікованості психологів, психіатрів, педіатрів, до яких потрапляють малюки. Для точної діагностики аутизму у дітей не потрібна ані дорога техніка, ані рідкісні тест-системи. Потрібні лише знання, а їх якраз бракує.

«Ті психологи, які сьогодні виходять із наших найкращих університетів (а я вже не говорю про колишні ПТУ), не навчені так, як треба, - наголошує С.Глузман. – Нещодавно ми з колегою були у Великобританії. Хотіли зрозуміти, як тамтешні сімейні лікарі працюють у сфері психіатрі. На наше питання лікар просто відповів: «20% мого часу – це психіатрія». А коли поговорили з ним по суті, то з`ясували, що пересічний лікар сімейної практики у Великобританії має більше клінічних знань із дитячої психіатрії, ніж наші дипломовані психіатри. Це трагедія,» - сказав С.Глузман.



За його словами, переважна більшість шкільних психологів отримали жахливу освіту, тому вони не знають, чим зарадити аутисту. «Але вони не винні. Так їх учили, такі підручники вони читали. За 20 років нової країни в нас не було перекладено жодної книжки з дитячої психіатрії. Це нонсенс! Люди користуються підручниками 60-х років минулого століття, за якими вчився ще я. Для того, аби фахівці вчасно діагностували аутизм та інші порушення у дітей, лікарів треба вчити, з ними слід працювати,» - переконаний С.Глузман.

Як додає член правління громадської організації «Фонд допомоги дітям із синдромом аутизму «Дитина з майбутнім» Інна Сергієнко, в усьому світі аутизм – неврологічний діагноз. «А в нас це діагноз психіатричний, і це неправильно, - переконана Інна Сергієнко. – Але змінити ситуацію за три секунди ніхто не може. Потрібні поступові кроки. Для початку ми хочемо скасувати норму, за якою аутистам після досягнення повноліття пишуть діагноз «шизофренія». Уявіть, яке це тавро на людині – неможливо потрапити у ВУЗ, на роботу вже не влаштуєшся. Але навіть це вже викликало опір серед лікарів," - зазначила І.Сергієнко.

Вона поінформувала, що днями біля Міністерства охорони здоров`я пройшла акція протесту під час якої батьки хворих дітей вимагали змінити цю норму. "У МОЗі пообіцяли допомогти. Але буквально вчора мама хлопчика-аутиста виступала з доповіддю на засіданні психіатрів, піднімала цю тему. І знаєте, що їй сказали лікарі? «Яка вам різниця? Обидва розлади психічні». Мама дохідливо пояснила, що для неї та її родини різниця є, що її малюк – не шизофреник. Але скільки мине часу, поки ця проста істина дійде до наших лікарів,…» - наголосила І.Сергієнко.

