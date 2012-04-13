В Україні зникнуть «аптеки низьких цін»

З 1 липня 2012 року вступить у дію положення, згідно якого з вивісок аптек має зникнути інформація, що містить рекламу.

Відповідна норма міститься у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, повідомляє прес-служба Державної служби Україні з лікарських засобів.

У п. 2.12 розділу II Ліцензійних умов зазначено наступне: «На фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад, згідно із його призначенням повинна бути вивіска із зазначенням виключно виду закладу, а саме: "Аптечний склад (база)", "Аптека", "Аптечний пункт", "Аптечний кіоск". Біля входу в аптечний заклад на видному місці розміщується інформація про суб`єкта господарювання, режим роботи аптечного закладу. Для аптек та їх структурних підрозділів обов`язково має бути наявна інформація про місцезнаходження чергової (цілодобової) та найближчої аптек. За бажанням ліцензіат може встановити сигнальний покажчик, який не є рекламою».

Відповідну норму було запроваджено з метою недопущення маніпулювання свідомістю споживачів, адже останнім часом широкого розповсюдження зазнали аптечні вивіски, в яких наголошується на тому, що вони нібито спрямовані на певні верстви населення, або нібито низьких цінах в них.

Як зауважила в ефірі одного з українських телеканалів перший заступник Голови Держлікслужби України Інна Борисівна Демченко «Соціальна» аптека, аптека «низьких» або «найкращих» цін, – якщо це є безпосередньою назвою установи, то вся ця інформація може бути розміщена бути на маленькій інформаційній табличці біля входу, але на фасаді будівлі має бути написане лише слово «аптека».

Скарги споживачів, однак, вказують на те, що така недобросовісна реклама часто не відповідає дійсності. Саме тому минулого року відповідні зміни були затверджені Ліцензійними умовами.

Кінцевий термін виконання даної вимоги – 1 липня 2012 року. Якщо перевірка встановить порушення цієї норми після вказаної дати, Держікслужба України своїм розпорядженням надаватиме 1 місяць на приведення вивіски аптечного закладу у відповідність до Ліцензійних умов. Якщо і після закінчення наданого терміну суб’єкт господарської діяльності не виправить порушення, його ліцензію буде анульовано.

