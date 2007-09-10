Прес-конференція заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени Кільчицької на тему: «Перевірки у столичних лікарнях та закладах охорони здоров’я, соціальний захист населення»

16:24, 10 вересня 2007
Країна
2

В прес-центрі «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени Кільчицької на тему: «Перевірки у столичних лікарнях та закладах охорони здоров’я, соціальний захист населення» (вул..Стрітенська 2/8,  вхід через арку на  Стрілецкій). Потрібна акредитація. Телефони: 569-89-94,95.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter