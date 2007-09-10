Раннє пробудження спричинює хвороби серця

Народна мудрість свідчить: "Хто рано встає, тому Бог дає". Але чи так це насправді? Таке питання поставили і японські вчені. Результати свого дослідження вони представили на медичному симпозіумі в Австралії. Виявляється, раннє пробудження від сну не тільки не приносить користі організму, але й підвищує ризик розвитку хвороб серця.

Такого висновку дійшла група дослідників з декількох університетів і клінік міста Кіото. Під час обстеження 3017 осіб у віці від 23 до 90 років вони виявили безпосередній зв`язок між часом пробудження і станом серцево-судинної системи. У тих пацієнтів, які мають звичай вставати з ранку раніше, ризик виникнення гіпертонії та інфаркту набагато вищий, ніж у любителів повалятися в ліжку. "Встаючи дуже рано, щоб піти на роботу або зробити зарядку, людина, мабуть, не приносить користі своєму здоров`ю. Навпаки, вона швидше збільшує ризик виникнення захворювань серця і судин", - переконані японські вчені.

Паралельно з цим фахівці виявили, що в досліджуваній групі "жайворонків" було більше представників старшого покоління. Тому вони висунули припущення, що між часом пробудження і тривалістю життя також є якийсь зв`язок.

Не менш цікавим дослідженням на тему сну займалися і британські учені. Як з`ясували фахівці з Медичної школи Уорріка внаслідок обстеження понад 6500 пацієнтів, хронічне недосипання також збільшує навантаження на серце, підвищуючи тим самим ризик розвитку серцево-судинних хвороб, здатних призвести до летального результату. Причому у жінок, які відводять на сон менше п`яти годин на добу, ризик виникнення гіпертонії вдвічі вищий, ніж у чоловіків, які сплять стільки ж. На думку вчених, отримані результати "наводять на певні роздуми".

"Ми встановили, що брак сну пов`язаний не тільки з великим ризиком розвитку гіпертонії, але й з підвищеном ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. Це доведений факт, але він як і раніше наводить на роздуми щодо причинного зв`язку, чий механізм поки не вивчено", - відзначає професор Франческо Каппуччо, один з авторів дослідження, яке опубліковане в останньому номері журналу Journal of the American Heart Association.

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