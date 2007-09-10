MP3 плеєри можуть призвести до глухоти

Більшості молодих людей, що постійно слухають mp3 плеєри, загрожує ризик утрати слуху.

Так вважають учені з англійського Королівського національного інституту з лікування глухості (RNID).

За даними дослідників, майже половина з числа досліджених молодих людей слухає музику більше 1 години на день, а одна чверть - більше 21 години на тиждень. Учені знайшли, що 72 особи з 110 британців слухають музику гучністю 85 децибелів. Тим часом Всесвітня організація здоров’я стверджує, що вплив шуму на такому рівні протягом години може призвести до втрати слуху.

Бріан Ламб, виконавчий директор Королівського національного інституту з лікування глухості, вважає, що "дуже легко у вуличних умовах збільшити гучність вашого плеєра до небезпечної оцінки". "Якщо люди можуть чути музику з ваших навушників на відстані одного метра, то ви наносите шкоду своєму слухові", - додав він.

Цифри, отримані в ході дослідження, турбують учених, особливо з огляду на багатомільйонні продажі mp3 плеєрів у всьому світі. Дослідники звинувачують виробників музичних плеєрів у тому, що вони не наклеюють чіткі та ясні попередження.

Щоб уникнути розвитку глухості, вчені з Королівського інституту радять купувати спеціальні фільтри для навушників, що перешкоджають проникненню стороннього шуму й, таким чином, усувають необхідність збільшення звуку.

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