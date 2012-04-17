Президент України Віктор Янукович направить свої авторські винагороди на доброчинність.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів після участі у святковому Великодньому богослужінні в Києво-Печерський лаврі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«У цьому році ті кошти, які я отримав від видання деяких своїх книжок, я всі буду спрямовувати тільки на допомогу бідним людям, тим, хто хворіє, і, безумовно, перш за все, дітям», - сказав В.Янукович. (УНІАН, згідно з декларацією Президента, у 2011 році ТОВ «Друкарня «Новий світ» (Донецьк) виплатило В.Януковичу авторську винагороду в сумі 16,4 млн грн за передані цьому видавництву майнові права).

У свято Воскресіння Христового Президент України побажав співвітчизникам щастя, успіхів та життя у стабільній державі.

«Хотів би побажати святкового настрою, щоб усім щастило, щоб були здорові, була стабільність в країні, і був урожай», - сказав В.Янукович.

Великодню службу у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі очолив предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир.

Разом із главою держави на святковому богослужінні були присутні голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем’єр-міністр Микола Азаров, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, народні депутати, урядовці, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.