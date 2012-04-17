Янукович направить свої авторські винагороди на доброчинність

09:21, 17 квітня 2012
Країна
0

Президент України Віктор Янукович направить свої авторські винагороди на доброчинність.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів після участі у святковому Великодньому богослужінні в Києво-Печерський лаврі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«У цьому році ті кошти, які я отримав від видання деяких своїх книжок, я всі буду спрямовувати тільки на допомогу бідним людям, тим, хто хворіє, і, безумовно, перш за все, дітям», - сказав В.Янукович. (УНІАН, згідно з декларацією Президента, у 2011 році ТОВ «Друкарня «Новий світ» (Донецьк) виплатило В.Януковичу авторську винагороду в сумі 16,4 млн грн за передані цьому видавництву майнові права).

У свято Воскресіння Христового Президент України побажав співвітчизникам щастя, успіхів та життя у стабільній державі.

«Хотів би побажати святкового настрою, щоб усім щастило, щоб були здорові, була стабільність в країні, і був урожай», - сказав В.Янукович.

Великодню службу у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі очолив предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир.

Разом із главою держави на святковому богослужінні були присутні голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем’єр-міністр Микола Азаров, глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, народні депутати, урядовці, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter