Йорданці хочуть купити в Україні фармацевтичний завод

Йорданська компанія «Хікма фармасютікалс» (Hikma pharmаceuticals) зацікавлена у купівлі фармацевтичного заводу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в Йорданському Хашимітському Королівстві Сергій Пасько повідомив українським журналістам напередодні офіційного візиту Президента України Віктора Януковича до Йорданії.

Він зауважив, що цей візит відбувається рівно через десять років після останнього візиту глави Української держави до Йорданії. Посол висловив сподівання, що цей візит надасть великого імпульсу розвитку двосторонніх відносин між країнами в усіх сферах співробітництва.

С.Пасько наголосив, що Україна готова запропонувати Йорданії декілька цікавих інвестиційних проектів.

Зокрема, велика фармацевтична компанія Hikma pharmаceuticals зацікавлена в тому, щоб побудувати або купити одне з фармакологічних підприємств в Україні. "Ці йорданські бізнесмени вже побували в Україні і зустрічались з міністром охорони здоров`я та міністром закордонних справ", - додав посол, зауваживши, що зараз опрацьовується декілька варіантів втілення цього проекту в життя.

С.Пасько зауважив, що для нашої країни це дуже цікава пропозиція, оскільки ця компанія виробляє багато ліків, які в Україні не виробляються, й експортує їх на наш внутрішній ринок. "Фармакологічний проект надзвичайно важливий, оскільки ми, на жаль, не виробляємо достатньої кількості ліків, а всього-на-всього 40% (від потреби). А Hikma pharmаceuticals експортує в Україну щорічно ліків на суму близько 10 мільйонів доларів і виробляє високоякісні препарати, необхідні для українського споживача", - наголосив посол.

Він повідомив, що компанія Hikma pharmаceuticals готова інвестувати в цей проект більш як 100 млн. доларів.

За словами С.Паська, Україна також зацікавлена в експорті з Йорданії високоякісних фосфатів.

Крім того, він зауважив, що є й інші цікаві інвестиційні проекти.

Посол нагадав, що у Харкові вже завершилось будівництво спільного підприємства з виробництва теплоізоляційних матеріалів на основі йорданських технологій.

Серед іншого, посол не виключив, що українські компанії зможуть долучитися до будівництва атомної електростанції в Йорданії, якщо тендер на таке будівництво виграє російська корпорація «Росатом».

Також С.Пасько додав, що Йорданія цікава як туристичний центр. За його словами, посольство сприяє не тільки туристичним поїздкам українців до цієї держави, але й йорданців до України. Посол сподівається, що потік українських туристів до Йорданії збільшиться. "Тут є два моря і багато історичних, релігійних місць", - нагадав посол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочинається дводенний офіційний візит Президента України В.Януковича до Йорданського Хашимітського Королівства.