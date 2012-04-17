Літак «Дубай - Київ» вимушено сів у Криму через бійку на борту

Літак, який виконував рейс «Дубай - Бориспіль (Київ)», здійснив сьогодні вранці вимушену посадку в міжнародному аеропорту «Сімферополь» через побиття бортпровідниці пасажиром.

Аеросвіт

Літак компанії «АероСвіт» приземлився о 10.18

Про це УНІАН повідомила начальник сектору зв`язків з громадськістю Кримського управління МВС Ольга Кондрашова.

«Літак компанії «АероСвіт» приземлився о 10.18. Надійшла інформація про бійку. З рейсу зняли жителя Києва, 1986 року народження», - сказала О.Кондрашова.

За її інформацією, на даний час молода людина проходить огляд і пояснює правоохоронцям свою поведінку.

Рейс затримано до з`ясування обставин інциденту, додала О.Кондрашова.